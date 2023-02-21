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58 минут назад

Надаль о номинировании себя на премию "Спортсмен года": но в этом году заслужил Месси

Газета.Ruиещё 2

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих социальных сетях поделился мнением о номинировании себя на премию Laureus в категории "Спортсмен года".

Надаль высказался о номинировании себя на премию "Спортсмен года"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году... Вперед, Лео Месси, ты это заслужил", - написал Надаль.

В 2022 году Надаль выиграл два титула Турниров Большого шлема - Australian Open и "Ролан Гаррос". Также 36-летний теннисист взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне. 18 декабря 2022 года в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. На счету Месси дубль.

В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером - Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком - Лионель Месси. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи.

Ранее Серхио Рамос признался, что его больше не удивляет Месси.

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