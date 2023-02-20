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57 минут назад

Пике заставил переиграть 2 минуты в матче Кингс Лиги. После критики за это решение он удалился из чата боссов турнира

Sports.ru

Жерар Пике спровоцировал скандал в испанской медиалиге.

Пике спровоцировал скандал в испанской медиалиге
Фото: Sports.ruSports.ru

Накануне в 7-м туре Кингс Лиги встречались «Райо Барселона» и Aniquiladores («Аннигиляторы»).

Последние две минуты первого тайма соперники должны были провести в формате один на один: на поле от команд остаются по одному футболисту, каждый из которых пытается забить как можно больше голов. При этом приближаться к воротам соперника игрокам можно не дальше границ центрального круга.

До старта челленджа «1 на 1» «Райо» вел в счете 1:0. В самом челлендже игрок Aniquiladores Фран Эрнандес забил три гола, а его соперник Манди Соса всего один. Таким образом, к перерыву Aniquiladores повели 3:2.

Однако представители «Райо» обратились к Пике, который является одним из основателей турнира, посчитав, что Эрнандес несколько раз нарушил правила. При игре в формате «1 на 1» по правилам Кингс Лиги после ухода мяча за пределы поля игрок должен зафиксировать мяч, прежде чем разыграть его, чего Эрнандес несколько раз не сделал. Арбитр не обратил внимания на это.

Бывший защитник «Барселоны» прислушался к жалобе «Райо» и заставил переиграть последние две минуты в том же формате – один на один. В повторном розыгрыше челленджа Эрнандес забил лишь однажды, в то время как его соперник из «Райо» не смог отличиться ни разу.

На перерыв команды ушли при счете 1:1, а победу в матче в итоге одержал «Райо» (3:2). После игры Пике подвергся критике за то, что вмешался в ход матча и изменил решение арбитра. В твиттере опубликовали фрагмент из регламента Кингс Лиги, где говорится, что «решения арбитра, в том числе касающиеся результата матча, являются окончательными».

Спустя какое-то время блогер DjMaRiiO, являющийся президентом клуба Ultimate Móstoles, выложил скриншот из чата руководителей Кингс Лиги, где видно, что Пике покинул группу. Сам экс-футболист позже добавил, что на фоне скандала пропустит сегодняшнюю конференцию по итогам тура.

Футбол,Фран Эрнандес,Жерар Пике,
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