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54 минуты назад

В Турции признали вину в произошедшей между «Шинником» и «Минаем» драке

Елена Прошина

Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что турецкий отель Royal Seginus признал свою вину за произошедшую между футболистами российского клуба и украинской команды «Минай» драку 13 февраля. Его слова приводит «Чемпионат».

В Турции признали вину в произошедшей между «Шинником» и «Минаем» драке
Фото: ФК "Шинник"ФК "Шинник"

Напомним, что инцидент произошел вечером 13 февраля на территории отеля, где оба клуба находились во время тренировочных сборов. Между футболистами команд произошла потасовка, в результате которой обе стороны получили серьезные повреждения. Отмечается, что конфликт произошел на политической почве. Позже обе команды выселились из отеля.

Кулаков отметил, что изначально руководство Royal Seginus пыталось свалить всю вину на клубы, но затем признало ее за собой.

«Они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь четко видится вина отеля. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем», — сказал он.

По словам Кулакова, «Шинник» не обращался в полицию по поводу произошедшего, поскольку все случилось на территории другой страны и он сам лично не видел инцидента. Говоря о компенсации, он подчеркнул, что этим вопросом занимается агент-организатор и если он ее запросит, то клуб получит ее. При этом гендиректор ФК указал, что главное в произошедшем не финансы, а устранение «таких историй в будущем».

Футбол,Сергей Кулаков,
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