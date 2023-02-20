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37 минут назад

В РФС прокомментировали возможность выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России

Чемпионат.comиещё 6

Российский футбольный союз дал разъяснения по поводу возможного выступления за сборную России бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Ранее в петербургском клубе сообщили, что игроки получат российские паспорта.

В РФС прокомментировали возможность выступления Малкома и Клаудиньо за РФ
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Прежде всего для того, чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи этих футболистов за сборную. Исходя из информации в открытых источниках, если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами. Малком играл за сборную Бразилии в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А). Поэтому для того, чтобы он мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. При этом должно соблюдаться условие пятилетнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что до этого времени он не будет выступать за сборную команду Бразилии. Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участия в официальных матчах за сборную под эгидой организации. При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении пятилетнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», — гласит заявление РФС.

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