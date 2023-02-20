Владелец «Ливерпуля» заявил, что клуб не продается

— Я знаю, что было много разговоров и заявлений о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс. Мы навсегда останемся в Англии? Нет. Мы продаем клуб? Нет. Разговариваем ли мы с инвесторами о «Ливерпуле»? Да. Там что то будет? Я так думаю, но это не будет продажа. Продали ли мы что нибудь за последние 20+ лет? — приводит слова Генри Boston Sports Journal.