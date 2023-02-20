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1 час назад

Владелец «Ливерпуля» заявил, что клуб не продается

Матч ТВиещё 2

Американский бизнесмен Джон Генри исключил возможность продажи английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Владелец «Ливерпуля» заявил, что клуб не продается
Фото: матч твматч тв

В ноябре прошлого года сообщалось, что подконтрольная Генри компания Fenway Sports Group (FSG) может продать клуб, отметив, что получает предложения «от третьих сторон, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля».

— Я знаю, что было много разговоров и заявлений о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс. Мы навсегда останемся в Англии? Нет. Мы продаем клуб? Нет. Разговариваем ли мы с инвесторами о «Ливерпуле»? Да. Там что то будет? Я так думаю, но это не будет продажа. Продали ли мы что нибудь за последние 20+ лет? — приводит слова Генри Boston Sports Journal.

FSG также владеет бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс» и командой НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

«Ливерпуль» — 19 кратный чемпион Англии, восьмикратный обладатель Кубка Англии, шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Во вторник «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 22:45 мск. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Джон Генри,Реал,
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