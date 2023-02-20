«Спартак» возобновил сотрудничество с BQ

Московский «Спартак» объявил о заключении соглашения о партнёрстве с производителем бытовой техники и электроники BQ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Начиная с весенней части, а также на весь следующий сезон, логотип BQ будет нанесён на форму красно-белых. Кроме того, запланировано проведение различных акций для болельщиков «Спартака» в офлайн- и онлайн-формате. Ранее московский «Спартак» сотрудничал с BQ в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.