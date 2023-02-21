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2 часа назад

«Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче» 23 марта

Никита Бородкин

Петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с турецким «Фенербахче» в Стамбуле 23 марта. Как сообщает РИА Новости, гендиректор российского футбольного клуба Александр Медведев рассказал, что встреча будет благотворительной.

«Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче» 23 марта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ужасного землетрясения», — сказал Медведев.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6. Они привели к обрушениям тысяч зданий, множество людей оказались под завалами. После сейсмологи неоднократно фиксировали повторные толчки меньшей силы, а в ночь на 20 февраля в турецкой провинции Хатай зарегистрировали новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

По последним данным, в результате катастрофы погибли более 41 тысячи человек. В Сирии число жертв стихийного бедствия превысило 5,8 тысяч. Землетрясения минувшей ночью привели к новым разрушениям — сообщалось о шести погибших и почти 300 пострадавших в провинции Хатай.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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