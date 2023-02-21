«Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче» 23 марта

Петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с турецким «Фенербахче» в Стамбуле 23 марта. Как сообщает РИА Новости, гендиректор российского футбольного клуба Александр Медведев рассказал, что встреча будет благотворительной.

«Все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ужасного землетрясения», — сказал Медведев.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6. Они привели к обрушениям тысяч зданий, множество людей оказались под завалами. После сейсмологи неоднократно фиксировали повторные толчки меньшей силы, а в ночь на 20 февраля в турецкой провинции Хатай зарегистрировали новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.