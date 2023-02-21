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26 минут назад

Отец Захаряна о возможном переходе сына в «Галатасарай»: на этом вопросе можете ставить точку

Газета.Ruиещё 3

Норайр Захарян, отец полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что его сын не перейдет в турецкий «Галатасарай», передает «Спорт-Экспресс».

Поставлена точка в вопросе перехода Захаряна в "Галатасарай"
Фото: ТАССТАСС

«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — заявил Захарян-старший.

Ранее инсайдер Николо Скира заявил, что Арсен Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года с зарплатой в €1,9 млн.

Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €15 млн.

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Стало известно, почему не состоится трансфер Захаряна в «Челси»

Ранее сообщалось, что предложение турецкого «Галатасарая» по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна не устроило московское «Динамо». Турецкий клуб рассчитывал заплатить за игрока €12 млн в рассрочку плюс €3 млн бонусами, однако «Динамо» хотело получить сразу всю сумму — €15 млн.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
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