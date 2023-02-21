Поставлена точка в вопросе перехода Захаряна в "Галатасарай"

Норайр Захарян, отец полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что его сын не перейдет в турецкий «Галатасарай», передает «Спорт-Экспресс».
«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — заявил Захарян-старший.
Ранее инсайдер Николо Скира заявил, что Арсен Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года с зарплатой в €1,9 млн.
Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €15 млн.
Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.
Ранее сообщалось, что предложение турецкого «Галатасарая» по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна не устроило московское «Динамо». Турецкий клуб рассчитывал заплатить за игрока €12 млн в рассрочку плюс €3 млн бонусами, однако «Динамо» хотело получить сразу всю сумму — €15 млн.