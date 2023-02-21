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16 минут назад

В РФС ответили на приглашение Иракской федерации футбола на матч

Газета.Ruиещё 10

Российский футбольный союз (РФС) в ответ на приглашение сборной Ирака на матч открытия нового стадиона в Багдаде и отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В РФС ответили на приглашение сборной сыграть в Багдаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня Иракская федерация футбола пригласила Россию провести контрольный матч в Багдаде, который запланирован на конец марта.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.

24 января в Швейцарии состоялась встреча членов Российского футбольного союза (РФС) и представителей УЕФА по возвращению россиян.

Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч

Последний официальный матч сборной России состоялся в конце 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных призвал РФС не сидеть сложа руки.

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