Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
23 минуты назад

Легендарный болельщик «Динамо» не выступает против Fan ID

Betassist

Известный болельщик московского «Динамо» Сергей Масликов, известный под прозвищем Находка, спокойно относится к закону о Fan ID.

Легендарный болельщик «Динамо» озвучил свою позицию о Fan ID
Фото: BetassistBetassist

«Кто-то был против и теперь не посещает матчи. Кто-то посчитал, что это новые препятствия, которое необходимо преодолеть, чтобы оказаться на стадионе. Лично я сделал и буду ходить. В каждой среде разная реакция на людей, которые решили оформить карту болельщика. У «Динамо» нет жёсткого негатива», — цитирует Маслиова «Спорт-экспресс».

Закон о введении Fan ID приняли и утвердили в конце 2021 года. Он вступил в силу 1 июня 2022 года. Паспорт болельщика необходим для посещения определённых соревнований, перечень которых определяет правительство. Пока Fan ID обязали оформлять для посещения матчей клубов РПЛ.

Напомним, многие фанатские объединения клубов РПЛ выступили против Fan ID, некоторые решили бойкотировать матчи своих команд. С 1 декабря 2022 года Fan ID введён на всех стадионах РПЛ.

Футбол,Сергей Масликов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий