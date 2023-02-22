Легендарный болельщик «Динамо» озвучил свою позицию о Fan ID

«Кто-то был против и теперь не посещает матчи. Кто-то посчитал, что это новые препятствия, которое необходимо преодолеть, чтобы оказаться на стадионе. Лично я сделал и буду ходить. В каждой среде разная реакция на людей, которые решили оформить карту болельщика. У «Динамо» нет жёсткого негатива», — цитирует Маслиова «Спорт-экспресс».