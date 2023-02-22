Легендарный болельщик «Динамо» озвучил свою позицию о Fan ID

Известный болельщик московского «Динамо» Сергей Масликов, известный под прозвищем Находка, спокойно относится к закону о Fan ID.
«Кто-то был против и теперь не посещает матчи. Кто-то посчитал, что это новые препятствия, которое необходимо преодолеть, чтобы оказаться на стадионе. Лично я сделал и буду ходить. В каждой среде разная реакция на людей, которые решили оформить карту болельщика. У «Динамо» нет жёсткого негатива», — цитирует Маслиова «Спорт-экспресс».
Закон о введении Fan ID приняли и утвердили в конце 2021 года. Он вступил в силу 1 июня 2022 года. Паспорт болельщика необходим для посещения определённых соревнований, перечень которых определяет правительство. Пока Fan ID обязали оформлять для посещения матчей клубов РПЛ.
Напомним, многие фанатские объединения клубов РПЛ выступили против Fan ID, некоторые решили бойкотировать матчи своих команд. С 1 декабря 2022 года Fan ID введён на всех стадионах РПЛ.