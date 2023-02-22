Гендиректор «Шинника»: до сих пор ждём объяснений от организаторов сбора

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, что ярославский клуб не получил официального ответа от организатора сборов по инциденту с футболистами украинского клуба «Минай».

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«Организатор сборов никак нам не отвечал. Мы отправили запрос, но на сегодняшний день ответа так и

В законодательстве есть сроки предоставления ответа. Времени ещё очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать и на это внимание. Насколько я понимаю, у организаторов есть 30 дней. Но это уже вопрос к юристам, не ко мне.

Получение компенсации? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли из-за этого инцидента. Не знаю, какой последует ответ», — сказал Кулаков «Спорт-экспресс».