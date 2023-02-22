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32 минуты назад

Гендиректор «Шинника»: до сих пор ждём объяснений от организаторов сбора

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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, что ярославский клуб не получил официального ответа от организатора сборов по инциденту с футболистами украинского клуба «Минай».

Гендиректор «Шинника»: до сих пор ждём объяснений от организаторов сбора
Фото: BetassistBetassist

«Организатор сборов никак нам не отвечал. Мы отправили запрос, но на сегодняшний день ответа так и

В законодательстве есть сроки предоставления ответа. Времени ещё очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать и на это внимание. Насколько я понимаю, у организаторов есть 30 дней. Но это уже вопрос к юристам, не ко мне.

Получение компенсации? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли из-за этого инцидента. Не знаю, какой последует ответ», — сказал Кулаков «Спорт-экспресс».

Массовая драка между футболистами «Шинника» и «Миная» произошла вечером 13 февраля в одном из турецких отелей. Обе команды из-за ошибки организаторов сбора находились в одной гостинице во время тренировочных сборов. Позднее оба клуба покинули этот отель и расселились по разным местам.

Футбол,Сергей Кулаков,
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