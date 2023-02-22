Отец Месси обсудил с руководством «Барселоны» возвращение Лионеля

По информации источника, на встрече обсуждались три главные темы, в том числе мужчины обговорили возможное возвращение Месси в каталонскую команду. Также в ходе беседы обсуждались варианты того, как «Барселона» должна отдать дань уважения своему бывшему лидеру. Последней же темой был спор касательно слов брата Лионеля Матиаса Месси, который жёстко раскритиковал руководство «Барселоны», в том числе самого Лапорту, заявив, что аргентинский футболист никогда не вернётся в клуб.