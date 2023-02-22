"Шинник" получил компенсацию от организатора сбора в Турции

"Организатор сборов никак не отвечал, - сказал Кулаков. - Мы отправили запрос, на данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать на это внимание. Насколько я понимаю, есть 30 дней. Но это вопрос к юристам, не ко мне. Компенсация? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли".