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36 минут назад

"Шинник" получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле

ТАСС

Ярославский "Шинник" получил денежную компенсацию от организатора сборов в турецкой Анталье, где произошла массовая потасовка игроков российского клуба с футболистами украинского "Миная". Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

"Шинник" получил компенсацию от организатора сбора в Турции
Фото: Пресс-служба "Шинника"Пресс-служба "Шинника"

17 февраля российский клуб направил претензию агентству, которое бронировало отель Royal Seginus в Анталье.

"Организатор сборов никак не отвечал, - сказал Кулаков. - Мы отправили запрос, на данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать на это внимание. Насколько я понимаю, есть 30 дней. Но это вопрос к юристам, не ко мне. Компенсация? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли".

14 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в отеле в Анталье, где проводили тренировочные сборы. В Генеральном консульстве России в Анталье ТАСС заявили, что конфликт был спровоцирован "неадекватным поведением украинской стороны". Позднее в отеле признали, что заранее не сообщили "Шиннику" о соседстве с футболистами из украинской команды.

Футбол,Сергей Кулаков,
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