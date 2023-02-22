Дзюба дебютирует за «Локомотив» в матче Кубка России со «Спартаком»

Форвард выйдет против своей бывшей команды.

Фото: t.me/fclokomotiv t.me/fclokomotiv

Московские «Локомотив» и «Спартак» огласили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу. Встреча состоится 22 февраля на «РЖД Арене», начало игры – в 20:00 мск.

В составе «Локомотива» с первых минут на поле появятся: Лантратов, Ненахов, Кузьмичёв, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

В основе у «Спартака» выйдут: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелёшин.

В составе железнодорожников первый официальный матч проведёт нападающий Артём Дзюба, перешедший в команду в феврале 2023 года.