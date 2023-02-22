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58 минут назад

Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»

Чемпионат.comиещё 2

Московские болельщики оскорбляли нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу во время матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». В конце первого и в начале второго таймов на «РЖД Арене» звучали оскорбительные речёвки в отношении новичка железнодорожников.

Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Футболист дебютировал за красно-зелёных в сегодняшнем противостоянии. Он перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор».

По итогам первого тайма красно-белые ведут в счёте 1:0. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.

Футбол,Данил Пруцев,Илья Лантратов,Спартак,
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