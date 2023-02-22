Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»

Московские болельщики оскорбляли нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу во время матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». В конце первого и в начале второго таймов на «РЖД Арене» звучали оскорбительные речёвки в отношении новичка железнодорожников.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Футболист дебютировал за красно-зелёных в сегодняшнем противостоянии. Он перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор».