Тренер "Барселоны" Хави выступил за возвращение Месси в клуб

"Месси? Я уже говорил, что это его дом, для него здесь открыты все двери, он мой друг, мы всегда на связи. Это его решение, все будет зависеть от него, от того, чем он хочет заниматься в будущем. "Барселона" — это его дом, в этом нет никаких сомнений. Лучший футболист в истории никогда не помешает", — сказал Хави.