Тренер "Барселоны" Хави выступил за возвращение Месси в клуб

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб. Его слова передает журналист Альберт Роге в Twitter.
"Месси? Я уже говорил, что это его дом, для него здесь открыты все двери, он мой друг, мы всегда на связи. Это его решение, все будет зависеть от него, от того, чем он хочет заниматься в будущем. "Барселона" — это его дом, в этом нет никаких сомнений. Лучший футболист в истории никогда не помешает", — сказал Хави.
Накануне сообщалось, что Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, встретился с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.
Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.. После 24 туров "ПСЖ" занимает первое место, опережая идущий вторым "Марсель" на пять очков.
Ранее бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен призвал парижский клуб продать Неймара или Лионеля Месси и строить команду вокруг Килиана Мбаппе.