Далич: Ловрен всегда вдохновлял и мотивировал игроков сборной Хорватии

«Ловрен всегда был бойцом, он может гордиться своими заслугами. Он являлся одним из лидеров сборной, всегда вдохновлял и мотивировал команду как на поле, так и за его пределами», – цитирует Далича пресс-служба сборной Хорватии.

Ловрен объявил о завершении карьеры в национальной команде 23 февраля. Всего в составе сборной он провел 78 матчей и забил пять мячей. Вместе с командой он становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.

В настоящее время 33-летний Ловрен выступает за французский «Лион», в который перешёл из петербургского «Зенита» в январе 2023 года. В составе петербуржцев он сыграл 63 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.