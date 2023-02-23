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2 часа назад

Далич: Ловрен всегда вдохновлял и мотивировал игроков сборной Хорватии

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Наставник хорватов отреагировал на уход футболиста из сборной.

Далич: Ловрен всегда вдохновлял и мотивировал игроков сборной Хорватии
Фото: Championat.comChampionat.com

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о решении защитника Деяна Ловрена завершить карьеру в национальной команде.

«Ловрен всегда был бойцом, он может гордиться своими заслугами. Он являлся одним из лидеров сборной, всегда вдохновлял и мотивировал команду как на поле, так и за его пределами», – цитирует Далича пресс-служба сборной Хорватии.

Ловрен объявил о завершении карьеры в национальной команде 23 февраля. Всего в составе сборной он провел 78 матчей и забил пять мячей. Вместе с командой он становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.

В настоящее время 33-летний Ловрен выступает за французский «Лион», в который перешёл из петербургского «Зенита» в январе 2023 года. В составе петербуржцев он сыграл 63 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Футбол,Златко Далич,Зенит,
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