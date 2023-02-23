Тарханов оценил перспективы Кокорина в сборной России

Тренер Александр Тарханов оценил перспективы футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборной России, передает Vprognoze.ru.
«Если Кокорин будет хорошо играть, то может вернуться в сборную России. Он сейчас играет хорошо. Видимо, Александр нашел свою команду и своего тренера», — сказал Тарханов.
Кокорин впервые был вызван в сборную России в 2011 году. Он провел за национальную команду 47 матчей, отметившись 12 забитыми голами.
Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин может снова сыграть за национальную команду России.