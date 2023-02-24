Черчесов: Головин сейчас один из лидеров «Монако»

Специалист оценил игру российского хавбека.
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре российского полузащитника Александра Головина и экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна в ответном матче плей-офф первого раунда Лиги Европы «Монако» – «Байер».
«Монако», за который выступает Головин, проиграл на своём поле в серии пенальти. В следующий раунд турнира вышел «Байер», игроком которого является Азмун. В 1/8 финала немецкий клуб встретится с «Ференцварошем».
«Головин сейчас один из лидеров «Монако». Александр провел достойный матч. Это были равные соперники, которые решали всё в серии пенальти. Один из них реализовал как раз Азмун, который пока мало играет за «Байер». Не знаю, в чём там дело, но мы хорошо знаем иранца», – приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Байером» и «Ференцварошем» состоится в Германии 9 марта. Ответная встреча на домашней арене венгерского клуба пройдёт 16 марта.