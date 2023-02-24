Черчесов: Головин сейчас один из лидеров «Монако»

«Головин сейчас один из лидеров «Монако». Александр провел достойный матч. Это были равные соперники, которые решали всё в серии пенальти. Один из них реализовал как раз Азмун, который пока мало играет за «Байер». Не знаю, в чём там дело, но мы хорошо знаем иранца», – приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».