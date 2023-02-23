Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Настало время прощаться со сборной Испании, - написал 36-летний футболист. - Сегодня утром мне позвонил нынешний главный тренер сборной [Луис де ла Фуэнте], который сказал, что не будет рассчитывать на меня, независимо от уровня, который я могу показывать. К большому сожалению, это конец пути, который, как я надеялся, продлится дольше".
Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству матчей, в составе национальной команды он выходил на поле 180 раз. У занимающего второе место по этому показателю бывшего вратаря испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса 167 игр в сборной. Рамос является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.
За ПСЖ Рамос выступает с 2021 года, до этого он играл за "Реал" и испанскую "Севилью". Защитник является пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом и обладателем Суперкубка Франции.