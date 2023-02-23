Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
36 минут назад

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании по футболу

ТАССиещё 5

Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании
Фото: © Dean Mouhtaropoulos/ Pool via AP© Dean Mouhtaropoulos/ Pool via AP

"Настало время прощаться со сборной Испании, - написал 36-летний футболист. - Сегодня утром мне позвонил нынешний главный тренер сборной [Луис де ла Фуэнте], который сказал, что не будет рассчитывать на меня, независимо от уровня, который я могу показывать. К большому сожалению, это конец пути, который, как я надеялся, продлится дольше".

Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству матчей, в составе национальной команды он выходил на поле 180 раз. У занимающего второе место по этому показателю бывшего вратаря испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса 167 игр в сборной. Рамос является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.

За ПСЖ Рамос выступает с 2021 года, до этого он играл за "Реал" и испанскую "Севилью". Защитник является пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом и обладателем Суперкубка Франции.

Футбол,Реал,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий