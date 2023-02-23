Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании

"Настало время прощаться со сборной Испании, - написал 36-летний футболист. - Сегодня утром мне позвонил нынешний главный тренер сборной [Луис де ла Фуэнте], который сказал, что не будет рассчитывать на меня, независимо от уровня, который я могу показывать. К большому сожалению, это конец пути, который, как я надеялся, продлится дольше".