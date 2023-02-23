Семак: в матче Кубка России с «Волгой» сыграют те, кто лучше готов

Петербуржцы готовятся к первой игре после перерыва.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с ульяновской «Волгой».
«Подготовка проходит в стандартном режиме, все готовятся к матчу – за исключением тех, кто дисквалифицирован. Выйдут ли в Ульяновске на поле все сильнейшие? Безусловно, будут играть те, кто лучше готов на сегодняшний день», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Матч «Волга» – «Зенит» состоится в Ульяновске 25 февраля.
Ранее в результате визита представителей РФС и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на домашнюю арену «Волги» было установлено, что газон соответствует необходимым критериям для проведения встречи.