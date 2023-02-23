Семак: в матче Кубка России с «Волгой» сыграют те, кто лучше готов

«Подготовка проходит в стандартном режиме, все готовятся к матчу – за исключением тех, кто дисквалифицирован. Выйдут ли в Ульяновске на поле все сильнейшие? Безусловно, будут играть те, кто лучше готов на сегодняшний день», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».