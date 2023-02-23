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17 минут назад

Семак: в матче Кубка России с «Волгой» сыграют те, кто лучше готов

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Петербуржцы готовятся к первой игре после перерыва.

Семак: в матче Кубка России с «Волгой» сыграют те, кто лучше готов
Фото: Championat.comChampionat.com

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с ульяновской «Волгой».

«Подготовка проходит в стандартном режиме, все готовятся к матчу – за исключением тех, кто дисквалифицирован. Выйдут ли в Ульяновске на поле все сильнейшие? Безусловно, будут играть те, кто лучше готов на сегодняшний день», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Волга» – «Зенит» состоится в Ульяновске 25 февраля.

Ранее в результате визита представителей РФС и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на домашнюю арену «Волги» было установлено, что газон соответствует необходимым критериям для проведения встречи.

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