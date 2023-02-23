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2 часа назад

«Ювентус» разгромил «Нант» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Туринцы одержали убедительную победу.

«Ювентус» разгромил «Нант» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: SoccerstandSoccerstand

В Нанте на стадионе «Божуар» завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Местный «Нант» принимал «Ювентус».

Первый матч команд закончился со счётом 1:1. Но в ответной встрече туринцы не оставили сомнений в собственном превосходстве.

Уже на 5-й минуте Анхель Ди Мария открыл счёт. А на 18-й минуте Николя Паллуа оставил французов в меньшинстве.

На 20-й минуте Ди Мария оформил дубль, реализовав пенальти. А на 78-й минуте он же поставил точку, забив третий мяч.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Нант» (Франция) — «Ювентус» (Италия) — 0:3 (0:2)

Голы: Ди Мария, 5, 20 (с пенальти), 78

Удаление: Паллуа, 18.

Футбол,Николя Паллуа,
18+
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