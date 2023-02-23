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1 час назад

«Байер» выбил «Монако» на стадии 1/16 финала Лиги Европы

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Головин отправляется домой, Азмун идёт дальше.

«Байер» выбил «Монако» на стадии 1/16 финала Лиги Европы
Фото: turkmenportal.comturkmenportal.com

Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Луи II» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Монако» и «Байером». Леверкузенцы одержали победу в серии пенальти – 3:2, пен. 5:3.

На 13-й минуте счёт открыл Флориан Вирц. Затем ответный мяч монегасков забил Виссам Бен-Йеддер с пенальти.

К 58-й минуте «Байер» вёл 3:1, свои имена в протокол вписали Эксекиэль Паласиос и Амин Адли. От прямого вылета подопечных Филиппа Клемана спас Брил Эмболо.

Так как в Германии со счётом 3:2 победил «Монако», встреча перешла в дополнительное время, а затем и серию пенальти, где удача улыбнулась гостям.

Добавим, что российский полузащитник красно-белых Александр Головин вышел в старте и был заменён на 78-й минуте. Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун появился на поле лишь на 115-й минуте.

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