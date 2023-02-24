Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В итоге жеребьевки были сформированы восемь пар, которые проведут друг с другом два матча. Пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:
«Унион Берлин» – «Юнион»
«Севилья» – «Фенербахче»
«Ювентус» – «Фрайбург»
«Байер» – «Ференцварош»
«Спортинг» – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Бетис»
«Рома» – «Реал Сосьедад»
«Шахтер» – «Фейеноорд».
Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут 16-го марта.
Действующим победителем ЛЕ является немецкий «Айнтрахт», который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».