Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы.

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В итоге жеребьевки были сформированы восемь пар, которые проведут друг с другом два матча. Пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:

«Унион Берлин» – «Юнион»

«Севилья» – «Фенербахче»

«Ювентус» – «Фрайбург»

«Байер» – «Ференцварош»

«Спортинг» – «Арсенал»

«Рома» – «Реал Сосьедад»

«Шахтер» – «Фейеноорд».

Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут 16-го марта.

Действующим победителем ЛЕ является немецкий «Айнтрахт», который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.