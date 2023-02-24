Малком прокомментировал получение российского гражданства

Нападающий петербургского "Зенита" Малком высказался о получении гражданства Российской Федерации. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
Также российский паспорт получил партнер Малкома по "Зениту" Клаудиньо.
"Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо", — Малком.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два гола и сделал четыре ассиста в 11 матчах.
Игроки "Зенита" сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.
Самым ярким представителем натурализованного футболиста в сборной России считается защитник Марио Фернандес. Он провел за национальную команду 33 игры.
Ранее бывший футболист "Зенита" Фернанду Мейра поддержал Малкома и Клаудиньо в получении гражданства РФ.