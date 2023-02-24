Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили «Матч ТВ», что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25 летний бразилец в 23 матчах за клуб во всех турнирах забил 15 мячей и отдал семь голевых передач. 26 летний Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», забил три гола, отдал восемь результативных передач.
Петербургский клуб 25 февраля на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» в матче ¼ финала нижней сетки ФОНБЕТ Кубка России, начало — в 14:30 (мск). 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ, где «Зенит» лидирует с 42 очками. Прямые трансляции матчей Кубка и лиги смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.