Тренер "Интер Майами" прокомментировал интерес к Месси и Бускетсу

«Я не собираюсь отрицать, что мы заинтересованы в Месси и Бускетсе. Мы хотим привлечь в эту команду лучших игроков мира. Месси и Бускетс — одни из тех, кто больше всего выделяется в последние годы. Они отличные игроки, которые могли бы принести огромную пользу клубу», — сказал Невилл.