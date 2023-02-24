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1 час назад

Тренер "Интер Майами" подтвердил интерес к Месси и Бускетсу

Газета.Ru

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил, что его клуб заинтересован в подписании форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса. Его слова передает The Times.

Тренер "Интер Майами" прокомментировал интерес к Месси и Бускетсу
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я не собираюсь отрицать, что мы заинтересованы в Месси и Бускетсе. Мы хотим привлечь в эту команду лучших игроков мира. Месси и Бускетс — одни из тех, кто больше всего выделяется в последние годы. Они отличные игроки, которые могли бы принести огромную пользу клубу», — сказал Невилл.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.. После 24 туров «ПСЖ» занимает первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков.

Бускетс выступает за «Барселону» с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, а также трижды завоевывал главный трофей Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Бускетс становился победителем чемпионата мира — 2010 и Евро-2012.

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