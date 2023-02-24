УЕФА начал расследование эпизода с нападением фаната на вратаря «Севильи»

Инцидент произошел в матче Лиги Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование эпизода с нападением болельщика на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича после завершения ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором испанский клуб встречался с нидерландским ПСВ. О начале разбирательства сообщает Associated Press со ссылкой на УЕФА.

Матч «ПСВ» – «Севилья» состоялся 23 февраля в Эйндховене (Нидерланды). Хозяева победили со счётом 2:0, однако по сумме двум игр не смогли пробиться в следующий раунд турнира, поскольку уступили в Испании со счётом 0:3.