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27 минут назад

УЕФА начал расследование эпизода с нападением фаната на вратаря «Севильи»

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Инцидент произошел в матче Лиги Европы.

УЕФА начал расследование эпизода с нападением фаната на вратаря «Севильи»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование эпизода с нападением болельщика на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича после завершения ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором испанский клуб встречался с нидерландским ПСВ. О начале разбирательства сообщает Associated Press со ссылкой на УЕФА.

Матч «ПСВ» – «Севилья» состоялся 23 февраля в Эйндховене (Нидерланды). Хозяева победили со счётом 2:0, однако по сумме двум игр не смогли пробиться в следующий раунд турнира, поскольку уступили в Испании со счётом 0:3.

После завершения ответной игры на поле выбежал болельщик, который подбежал к Дмитровичу и попытался ударить его. 31-летний сербский голкипер сумел повалить агрессивного фаната на землю и удерживал его до прибытия сотрудников безопасности стадиона.

Футбол,Марко Дмитрович,УЕФА,
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