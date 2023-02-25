Газзаев: ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ

«ЦСКА сейчас на пятом месте. Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно», - приводит слова Валерия Газзаева «Спорт-Экспресс».