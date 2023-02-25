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1 час назад

Газзаев: ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ

Чемпионат.com

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы армейцев во второй части сезона.

Газзаев: ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ
Фото: ТАССТАСС

«ЦСКА сейчас на пятом месте. Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно», - приводит слова Валерия Газзаева «Спорт-Экспресс».

Накануне ЦСКА в Кубке России обыграл «Краснодар» со счётом 3:0.

Футбол,Валерий Газзаев,
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