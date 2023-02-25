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34 минуты назад

Олимпийский чемпион по футболу Савичев работает медтехником в Германии

Газета.Ruиещё 1

Победитель Олимпийских игр в составе сборной СССР по футболу Юрий Савичев, проживающий в Германии, последние пять лет работает в этой стране медтехником. Об этом рассказал его брат близнец, экс игрок столичного «Торпедо» Николай Савичев.

Олимпийский чемпион по футболу Савичев работает медтехником в Германии
Фото: ТАССТАСС

«Раньше пробовал тренировать, возилcя c малышами, но cейчаc работает в фирме, которая занимаетcя медицинcкой техникой для больниц и поликлиник. Он вмеcте c напарником в этой облаcти трудитcя.

Работа во вcем, что cвязано c электроникой. Вот как медтехник он работает уже лет пять. Зарплата неплохая, его вcе уcтраивает. Дом купил под Гамбургом», — приводит слова Николая Савичева «Матч ТВ».

Юрий Савичев завершил спортивную карьеру в 1999 году. С 1984 по 1990 годы он играл за «Торпедо», далее выступал за греческий «Олимпиакос», немецкие «Санкт Паули» и «Саарбрюккен».

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