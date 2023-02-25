Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
18 минут назад

В «Торино» заявили, что могут не отпустить Миранчука в сборную России

Чемпионат.com

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что туринский клуб может не отпустить полузащитника команды Алексея Миранчука в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. 23 марта российская национальная команда сыграет на выезде против Ирана.

В «Торино» заявили, что могут не отпустить Миранчука в сборную России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит слова Ваньяти Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С восемью голевыми действиями россиянин занимает первое место по системе «гол+пас» в своей команде в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко в 23 матчах.

Футбол,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий