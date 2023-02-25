В «Торино» заявили, что могут не отпустить Миранчука в сборную России

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит слова Ваньяти Sport24.