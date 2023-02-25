Бывшая жена Веллитона обвинила экс-футболиста "Спартака" в домашнем насилии

Рафаэла Карвалью, бывшая жена экс-футболиста московского "Спартака" Веллитона, обвинила спортсмена в домашнем насилии. Карвалью опубликовала видео в социальной сети, в которое вмонтированы фотографии ее синяков и ссадин, а также запись с бывшим футболистом, на которой он говорил о побоях. После этого девушка дала интервью, в котором рассказала о частых нападениях экс-форварда. Веллитон с 2017 по 2021 год выступал в Объединенных Арабских Эмиратах и в этот период поддерживал отношения с Рафаэлой Карвалью. "Он много раз нападал на меня, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в ОАЭ, и какое-то время мы не были официально женаты. Он все еще преследует меня. Прошло пару недель с тех пор, как близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Что заставило меня рассказать эту историю, так это угроза — человек, говорящий, что моя жизнь превратится в ад. Я все еще не считаю себя в безопасности. После нападений он даже спрятал мои паспорт, мобильный телефон и деньги. Мне удалось убежать в дом друзей. Об этом мало кто знал. Если бы не друзья и те немногие люди, которые помогали мне в те годы, я думаю, он мог бы меня убить", — приводит слова девушки Uol. За "Спартак" Веллитон выступал до 2013 года и дважды завоевывал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России (2009 и 2012). Всего за столичный клуб форвард отыграл 133 матча, забив 61 мяч. В сезоне-2009 бразилец выиграл бомбардирскую гонку чемпионата России, забив 21 мяч в 28 играх, а в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром с 19 голами в 25 играх. Ранее Кевиам Касо, девушка эквадорского футболиста "Сочи" Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила спортсмена в избиении.