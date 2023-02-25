Юран заявил, что не понимает необходимость легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не понимает, зачем в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно такое большое количество легионеров, передает «РБ Спорт».
«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это мое личное мнение. Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас», — заявил Юран.
После 17 туров РПЛ продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко. Четвертое и пятое места делят «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 29 баллов.
На днях сезон возобновился в России матчами Кубка страны.
Стоит отметить, что «Зенит», в составе которого большое количество легионеров, выигрывал чемпионат России последние четыре года.