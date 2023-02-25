Юран заявил, что не понимает необходимость легионеров в РПЛ

«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это мое личное мнение. Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас», — заявил Юран.