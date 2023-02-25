Болельщик бросил банан на футбольное поле во время матча Кубка России

Брошенный на футбольное поле банан зафиксирован в протоколе матча Кубка России «Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Петербург). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, комиссар Владимир Карпович написал в протоколе, что фрукт бросил кто-то из болельщиков на центральной трибуне.

В субботу «Зенит» в гостях разгромил «Волгу» со счетом 3:0. Это был матч четвертьфинала Кубка России. Банан бросили в конце поединка, когда поле покидал бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. Он был заменен на 91-й минуте.