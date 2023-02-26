Роналду обратился к одноклубникам после хет-трика за "Аль-Наср"

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях обратился к одноклубникам после игры 18-го тура чемпионата страны против «Дамака» (3:0), в которой португалец оформил хет-трик, забив все три мяча.

«Это была особенная ночь. Отлично поработали, парни!» — подписал фотографии Роналду.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул английский клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

За последние пять матчей Роналду оформил два хет-трика и поучаствовал во всех десяти последних голах «Аль-Насра», оформив восемь забитых мячей и две результативные передачи. Португалец занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.