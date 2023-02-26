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17 минут назад

Роналду обратился к одноклубникам после хет-трика в матче чемпионата Саудовской Аравии

Чемпионат.comиещё 12

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях обратился к одноклубникам после игры 18-го тура чемпионата страны против «Дамака» (3:0), в которой португалец оформил хет-трик, забив все три мяча.

Роналду обратился к одноклубникам после хет-трика за "Аль-Наср"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это была особенная ночь. Отлично поработали, парни!» — подписал фотографии Роналду.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул английский клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

За последние пять матчей Роналду оформил два хет-трика и поучаствовал во всех десяти последних голах «Аль-Насра», оформив восемь забитых мячей и две результативные передачи. Португалец занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

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«Аль-Наср» набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Аль-Иттихад» на два очка.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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