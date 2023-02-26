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1 час назад

Защитник ФК "Львов" снял флаг России с флагштока во время сборов в Турции

Газета.Ru

Защитник украинского футбольного клуба «Львов» Алексей Дитятьев во время сбора команды в Турции снял с флагштока, расположенного рядом с гостиницей, флаг Российской Федерации.

Защитник "Львова" снял флаг России во время сборов в Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Футболист опубликовал соответствующее видео в социальной сети. В комментариях он рассказал, что выбросил российский флаг в мусорное ведро.

Напомним, что 13 февраля между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная» во время сборов команд в Турции произошла драка в отеле, разнимать которую приехала полиция.

В результате инцидента игроки обоих клубов получили мелкие повреждения. Как рассказали в «Шиннике», конфликт начался, когда представители «Миная» потребовали от начальника команды ярославского клуба спеть украинский гимн.

Впоследствии несколько футболистов украинского клуба избили игрока «Шинника» в лифте. Ярославцы вступились за своего одноклубника, после чего произошла массовая драка, из-за которой в отель были вызваны полиция и скорая помощь.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о перспективах экс-первой ракетки мира Даниила Медведева вернуться в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Футбол,Даниил Медведев,Алексей Дитятьев,Шамиль Тарпищев,
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