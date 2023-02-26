Защитник "Львова" снял флаг России во время сборов в Турции

Защитник украинского футбольного клуба «Львов» Алексей Дитятьев во время сбора команды в Турции снял с флагштока, расположенного рядом с гостиницей, флаг Российской Федерации.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Футболист опубликовал соответствующее видео в социальной сети. В комментариях он рассказал, что выбросил российский флаг в мусорное ведро.

Напомним, что 13 февраля между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная» во время сборов команд в Турции произошла драка в отеле, разнимать которую приехала полиция.

В результате инцидента игроки обоих клубов получили мелкие повреждения. Как рассказали в «Шиннике», конфликт начался, когда представители «Миная» потребовали от начальника команды ярославского клуба спеть украинский гимн.

Впоследствии несколько футболистов украинского клуба избили игрока «Шинника» в лифте. Ярославцы вступились за своего одноклубника, после чего произошла массовая драка, из-за которой в отель были вызваны полиция и скорая помощь.