Стала известна дата проведения матча сборных Ирана и России

Директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави сообщил место и дату проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России.

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«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране», - сказал Аллави РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее стало известно, что руководство клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» ведет переговоры о приобретении «Велеса», выступающего в Первой лиге.