Стала известна дата проведения матча сборных Ирана и России

Директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави сообщил место и дату проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России.
«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране», - сказал Аллави РИА Новости.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).
Ранее стало известно, что руководство клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» ведет переговоры о приобретении «Велеса», выступающего в Первой лиге.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что команда погасила все долги и может в полном объеме проводить работу по развитию селекции.