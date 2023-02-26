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38 минут назад

Сборная России сыграет против Ирака в Сочи

Спорт день за днем

Cборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирака 27 марта, сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров.

Сборная России сыграет против Ирака в Сочи
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации источника, игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

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Сегодня, 26 февраля, «РИА Новости Спорт» сообщили, что сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 23 марта в Тегеране.

Сборная России отстранена от участия во всех официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА. По этой причине команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира 2022 года в Катаре. Также известно, что команда не примет участия в отборе на Евро-2024.

В 2022 году национальная сборная провела три товарищеских матча: против Киргизстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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