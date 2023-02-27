Карпин отреагировал на слова Кокорина о необходимости отсидеть в тюрьме

Главный тренер сборной России и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Валерий Карпин поделился мнением о словах нападающего Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен хоть раз в жизни отсидеть в тюрьме.
«Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.
В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.