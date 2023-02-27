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1 час назад

Александр Головин продлил контракт с «Монако» на три года

Чемпионат.comиещё 4

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом «Монако» до конца сезона-2025/2026. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прошлый договор полузащитника истекал летом 2024 года. При этом в новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

Головин продлил контракт с «Монако»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.

Футбол,Александр Головин,
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