Юран: наши молодые футболисты разбалованные — ещё не заиграл, а уже машина и квартира

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о современном поколении молодых футболистов. По его мнению, у нынешней молодёжи на первом месте деньги, а не футбол.

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«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол! Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное — игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась — красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствов

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре. Только начал футболист более-менее играть — про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую лигу. Это жизненный пример!