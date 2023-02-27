«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом, сообщается на сайте монегасков.
Новое соглашение 26 летнего футболиста заключено до 2026 года.
— Александр — один из самых опытных игроков в нашей команде, — отметил спортивный директор «Монако» Пол Митчелл. — Это продление свидетельствует о стремлении клуба сохранить в своем составе высококлассных игроков для помощи в достижении наших целей. Его упорство в работе и прогресс, которого он добился за последние два сезона, особенно в физическом плане, позволяют ему играть ключевую роль в нашем клубе. Мы рады, что его совместный путь с «Монако» получил долгосрочное продолжение и убеждены в том, что ему еще предстоит внести свой вклад в успехи команды на заключительном отрезке текущего сезона
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.