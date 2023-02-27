«Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» в стиле игры Atomic Heart

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал анонс к ответному матчу Фонбет Кубка России Пути РПЛ с «Локомотивом». Он сделан в стиле игры Atomic Heart, а главными героями выступили защитник Георгий Джикия и одна из роботов-балерин.