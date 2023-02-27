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20 минут назад

Мостовой похвалил Головина за переподписание контракта с "Монако"

Газета.Ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание нового контракта Александром Головиным с »Монако».

Мостовой похвалил Головина за переподписание контракта с "Монако"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, 26-летний хавбек принял правильное решение, продолжив сотрудничество со своим нынешним клубом.

«Мое мнение всегда было такое, что если тебя все устраивает в твоей текущей команде, то никуда уходить не надо. Не говоря уже о месте, где он живет.

А там, где находится команда, и все, что окружает, то Монако — это прекрасное место. Тем более он там один из ведущих игроков», — приводит слова Мостового Vprognoze.

Напомним, что новое соглашение между российским игроком и клубов рассчитано на три года. Предыдущий договор Головина с «Монако» истекал летом 2024 года.

После 24 матчей в чемпионате Франции на счету россиянина шесть голов и шесть результативных передач.

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