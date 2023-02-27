Мостовой похвалил Головина за переподписание контракта с "Монако"

«Мое мнение всегда было такое, что если тебя все устраивает в твоей текущей команде, то никуда уходить не надо. Не говоря уже о месте, где он живет.



А там, где находится команда, и все, что окружает, то Монако — это прекрасное место. Тем более он там один из ведущих игроков», — приводит слова Мостового Vprognoze.