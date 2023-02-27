Мостовой похвалил Головина за переподписание контракта с "Монако"

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание нового контракта Александром Головиным с »Монако».
По его мнению, 26-летний хавбек принял правильное решение, продолжив сотрудничество со своим нынешним клубом.
«Мое мнение всегда было такое, что если тебя все устраивает в твоей текущей команде, то никуда уходить не надо. Не говоря уже о месте, где он живет.
А там, где находится команда, и все, что окружает, то Монако — это прекрасное место. Тем более он там один из ведущих игроков», — приводит слова Мостового Vprognoze.
Напомним, что новое соглашение между российским игроком и клубов рассчитано на три года. Предыдущий договор Головина с «Монако» истекал летом 2024 года.
После 24 матчей в чемпионате Франции на счету россиянина шесть голов и шесть результативных передач.