«Урал» переиграл «Ростов» в Кубке России

Завершился ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором встречались «Урал» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу одержали хозяева – 2:1.

Фото: РФС РФС

На 27-й минуте матча полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев подал в штрафную, а мяч, никого не задев, оказался в воротах «Ростова» — 1:0. На 82-й минуте «Ростов» сравнял счёт: защитник Максим Осипенко реализовал пенальти. На 88-й минуте 11-метровый был назначен уже в ворота «Ростова». Его реализовал Рай Влут – 2:1.