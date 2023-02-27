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1 час назад

Тренер Лионель Скалони продлил соглашение со сборной Аргентины по футболу до 2026 года

ТАССиещё 6

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони продлил соглашение с национальной командой. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Контракт со Скалони продлен до 2026 года.

Скалони 44 года, он возглавил сборную Аргентины в 2018 году, за это время его подопечные стали победителями чемпионата мира, Кубка Америки и "Финалиссимы" (одноматчевый турнир, в котором встречались победители Кубка Америки и чемпионата Европы 2021 года). Скалони попал в список номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии Международной федерации футбола.

Футбол,Лионель Скалони,
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