Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Скалони 44 года, он возглавил сборную Аргентины в 2018 году, за это время его подопечные стали победителями чемпионата мира, Кубка Америки и "Финалиссимы" (одноматчевый турнир, в котором встречались победители Кубка Америки и чемпионата Европы 2021 года). Скалони попал в список номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии Международной федерации футбола.