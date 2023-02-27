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25 минут назад

«Спартак» снова обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Чемпионат.comиещё 8

Завершился матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив». Финальный свисток зафиксировал победу красно-белых со счётом 4:2.

"Спартак" обыграл "Локомотив" и вышел в полуфинал Кубка России
Фото: ФК «Спартак»ФК «Спартак»

На 15-й минуте полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов открыл счёт, но уже в ответной атаке хавбек железнодорожников Антон Миранчук забил ответный гол. В концовке первого тайма бригада арбитров после падения Миранчука в штрафной красно-белых изучала возможность назначения пенальти, но в итоге фол не был зафиксирован. Во втором тайме Роман Зобнин забил второй гол «Спартака», и снова рефери обратились к видеоповтору, но не увидели нарушения в действиях Михаила Игнатова, который отдал результативный пас. На 81-й минуте Кристофер Мартинс забил третий гол «Спартака», но Миранчук тут же оформил дубль и сократил отставание своей команды. В компенсированное время Квинси Промес сначала не сумел реализовать один пенальти, но чуть позже арбитр назначил ещё один. Илья Лантратов снова справился с ударом, но немного раньше вышел из ворот, арбитр указал на то, что 11-метровый нужно перебить. С третьего раза Промес был точен. Итог — победа «Спартака» — 4:2.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогали ему Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступил Евгений Турбин. За VAR отвечал Василий Казарцев.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», также завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.

Футбол,Кристофер Мартинс,Василий Казарцев,Игорь Демешко,Михаил Игнатов,Илья Лантратов,Евгений Турбин,Дмитрий Чельцов,Антон Миранчук,Роман Зобнин,Сергей Иванов,Спартак,
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