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26 минут назад

Стал известен исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу

Газета.Ru

Руслан Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Назван и.о. главного тренера сборной Украины по футболу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что контракт с специалистом, который также является главным тренером молодежной сборной, будет действовать до момента вступления в силу соглашения с Сергеем Ребровым.

Переговоры с Ребровым о назначении его главным тренером сборной уже ведутся. Ему будет предложен контракт до 30 июля 2024 года с возможностью продления по взаимному согласию до июля 2026 года.

Напомним, в январе пост главного тренера украинской сборной покинул Александр Петраков, руководивший ею с 2021 года. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре, уступив в финале стыкового турнира сборной Уэльса.

Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик высказался о бойкоте чемпионата мира среди любителей из-за допуска россиян к соревнованиям.

Футбол,Александр Петраков,Александр Гвоздик,Руслан Ротань,Сергей Ребров,
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