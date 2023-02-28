Назван и.о. главного тренера сборной Украины по футболу

Руслан Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отмечается, что контракт с специалистом, который также является главным тренером молодежной сборной, будет действовать до момента вступления в силу соглашения с Сергеем Ребровым.

Переговоры с Ребровым о назначении его главным тренером сборной уже ведутся. Ему будет предложен контракт до 30 июля 2024 года с возможностью продления по взаимному согласию до июля 2026 года.

Напомним, в январе пост главного тренера украинской сборной покинул Александр Петраков, руководивший ею с 2021 года. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре, уступив в финале стыкового турнира сборной Уэльса.