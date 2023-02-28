Жену футболиста «Спартака» Соболева обокрали в магазине

— Я всегда поражалась людям, — как можно взять чужое? Я отошла на минуту, вернулись с сыном Сережей, а сумки нет… У меня первый раз такое, охота просто лечь и плакать. Сижу в отделении и понимаю, что никто ничего не найдет… Камеры в магазине не работают, — написала девушка в социальной сети.