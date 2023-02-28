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20 минут назад

Жену футболиста «Спартака» Соболева обокрали в магазине

Матч ТВ

Супруга нападающего московского «Спартака» Александра Соболева Елена сообщила, что ее обокрали в торговом центре.

Жену футболиста «Спартака» Соболева обокрали в магазине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я всегда поражалась людям, — как можно взять чужое? Я отошла на минуту, вернулись с сыном Сережей, а сумки нет… У меня первый раз такое, охота просто лечь и плакать. Сижу в отделении и понимаю, что никто ничего не найдет… Камеры в магазине не работают, — написала девушка в социальной сети.

Александр и Елена состоят в браке с 2016 года, пара воспитывает сына Сергея.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 25 летний игрок провел 22 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Александр Соболев,Спартак,
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