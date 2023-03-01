«Динамо» — «Крылья Советов»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть, какой счет в серии

Сегодня, 1 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.